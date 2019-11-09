«Динамо» в гостях обыграло «Рубин» Футболисты «Динамо» одержали победу над «Рубином» в выездном матче 16-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

В составе московского клуба голом на 23-й минуте отметился польский полузащитник Себастьян Шиманьски.

Отметим, что на 45-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален хавбек казанской команды Александр Зуев, а на 66-й – защитник москвичей Иван Ордец.

После этой победы «Динамо», продлившее свою серию без поражений до четырех матчей (2 победы, 2 ничьи), набрало 18 очков и поднялось на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиге. «Рубин», имея в активе 17 очков, опустился на 13-е место.

В следующем туре «Динамо» на своем поле встретится с «Ростовом», а «Рубин» дома сыграет против «Зенита».

Чемпионат России

16-й тур

«Рубин» – «Динамо» – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Шиманьски (23).

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Плиев, Поярков, Сорокин, Могилевец, Подберезкин (Микелтадзе, 84), Ташаев (Кварацхелия, 58), Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

«Динамо»: Шунин, Рауш (Паршивлюк, 82), Ордец, Плиев, Морозов, Юсупов, Нойштедтер, Шиманьски, Рыков, Филипп (Шейдаев, 73), Н»Жи (Евгеньев, 69).

Предупреждения: Зуев (26), Н»Жи (30), Ордец (34), Ташаев (51), Давиташвили (72).

Удаления: Зуев (45), Ордец (66).