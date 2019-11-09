«Манчестер Юнайтед» предложит «Тоттенхэму» 40 миллионов фунтов за Эриксена - Советский спорт
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09 ноября 2019 16:30Футбол

«Манчестер Юнайтед» предложит «Тоттенхэму» 40 миллионов фунтов за Эриксена

Датский полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен зимой может пополнить состав «манкунианцев».

По информации El Desmarque, руководство готово заплатить за переход Эриксена свыше 40 миллионов фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, «Манчестер Юнайтед» является фаворитом в борьбе за датчанина, так как «Тоттенхэм» либо продаст полузащитника зимой, либо летом он покинет команду на правах свободного агента.

Напомним, Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. За это время датчанин провел за лондонский клуб 291 встречу во всех турнирах и записал на свой счет 68 забитых мячей и 87 результативных передач.

Контракт полузащитника с «Тоттенхэмом» рассчитан до лета 2020 года, а трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов фунтов.

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