Кирилл Новиков: Претензий к судейству никаких нет - Советский спорт
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09 ноября 2019 16:48Футбол

Кирилл Новиков: Претензий к судейству никаких нет

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков – о судействе Евгения Турбина в матче с «Рубином» (1:0).

- Главный арбитр провел матч на высоком уровне. Все, что было, было грамотно. Претензий к судейству никаких нет. Евгений то, что видел, то и судил. Он хорошо справился с работой, но это не наша задача оценивать его арбитраж, а инспектора. Наше дело – играть, - цитирует Новикова «РИА Новости».

Напомним, что команды заканчивали матч 16-го тура в неполных составах - на 45-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален хавбек казанской команды Александр Зуев, а на 66-й – защитник московского клуба Иван Ордец.

Добавим, что после этой победы «Динамо» набрало 18 очков и поднялось на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре московская команда на своем поле встретится с «Ростовом».

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