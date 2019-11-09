«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на второе место в чемпионате Англии Футболисты «Челси» одержали победу над «Кристал Пэлас» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

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В составе хозяев поля голами отметились Тэмми Абрахам (52-я минута) и Кристиан Пулишич (79).

После этой победы «Челси» набрал 26 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас», имея в активе 15 очков, расположился на девятом месте.

В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Манчестер Сити», а «Кристал Пэлас» на своем поле встретится с «Ливерпулем».