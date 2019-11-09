«Рубин»: Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Рыкова спросить Пресс-служба «Рубина» остро отреагировала на удаление игрока хозяев в первом тайме матча с «Динамо (0:1).

На 45-й минуте Александр Зуев получил вторую желтую карточку за фол на Владимире Рыкове и казанский клуб остался в меньшинстве. Вскоре в официальном твиттер-аккаунте клуба появилась запись: «Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить?» По мнению казанцев, Рыков слишком картинно падал после нарушения правил.

Не подскажете хорошие курсы актёрского мастерства? 🎭



Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? 🤔 — «Рубин» Казань (@fcrk) November 9, 2019

Добавим, что во втором тайме главный арбитр встречи Евгений Турбин удалил защитника гостей Ивана Ордец и уравнял составы. Всего в матче было показано 8 желтых карточек.

Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. На 23-й минуте единственный год забил польский полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски.