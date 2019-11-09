Сергей Хусаинов: Судья не видит эпизода и предъявляет желтую карточку по просьбе динамовцев

«Рыков умышленно задерживает Зуева с целью создать благоприятные условия для своего партнера. Игрок «Рубина» прорывается – и защитник падает, имитируя боль. Судья не видит эпизода и предъявляет желтую карточку по просьбе динамовцев».
Это грубейшее незнание правил единоборств в футболе. Этот эпизод характеризует Турбина как неквалифицированного арбитра. То, что Турбина в интернете называют клоуном за это удаление, справедливо.
Если пост-фактум отменят дисквалификацию Зуева и накажут Рыкова, это было бы высшей справедливостью. Там был игровой фол со стороны защитника «Динамо», но арбитр ошибся в очередной раз», – цитирует Хусаинова «РБ-Спорт».
Напомним, «Динамо» одержало победу в Казани со счетом 1:0. Обе команды доигрывали встречу вдесятером: за 2 желтые карточки у хозяев на 45-й минуте был удален Александр Зуев, а у динамовцев на 66-й минуте поле покинул Иван Ордец.
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