Владимир Рыков: Судья свистел, что видел и справился со своей работой Защитник «Динамо» Владимир Рыков – о моменте с удалением полузащитника «Рубина» Александра Зуева.

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- Я шел просто, почувствовал удар. Удар был. Попал мне в кость. А там уже было решение судьи, но удар был. Шаг назад я не делал, меня ударили по ноге. Зачем ударять было? Судья свистел, что видел. Он справился со своей работой, - приводит слова Рыкова «РИА Новости».

Напомним, что встреча 16-го чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» завершилась победой москвичей со счетом 1:0. Команды заканчивали матч 16-го тура в неполных составах - на 45-й минуте встречи за вторую желтую карточку был удален хавбек казанской команды Александр Зуев, а на 66-й – защитник московского клуба Иван Ордец.

Добавим, что после этой победы «Динамо» набрало 18 очков и поднялось на 11-ю строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре московская команда на своем поле встретится с «Ростовом».