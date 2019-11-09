«Спартак» – «Крылья Советов». Составы команд - Советский спорт
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09 ноября 2019 17:59Футбол

«Спартак» – «Крылья Советов». Составы команд

Встреча состоится сегодня в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Стали известны составы «Спартака» и «Крыльев Советов» на предстоящий матч 16-го тура российской премьер-лиги.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Гапонов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Рассказов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Шюррле, Тиль.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Лысцов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

Запасные: Овсянников, Чичерин, Терехов, Якуба, Киселев, Смирнов, Гынсарь, Голенков, Радонич.

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Спартак», набравший 18 очков в 15 матчах чемпионата, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов», имея также 18 очков после 15 игр, расположились на десятой строчке.

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