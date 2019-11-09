Артем Дзюба: Черышев просился в «Зенит». Я ему говорю: Не надо, пыли за бугром Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пошутил о том, что полузащитник «Валенсии» Денис Черышев просился в клуб с берегов Невы.

– Правда ли, что ты просился в «Валенсию» через Дениса?

– Это он просился в «Зенит». Я ему говорю: «Не надо, Денис, играй, пыли за бугром, родной. Нам нужны там люди».

– Кто же из вас врет?

– Я бы через Гарая попросился. Что, Денис там что-то решает, я не могу понять? Он больше по «Реалу Мадриду» решает, – рассказал Дзюба в выпуске программы РФС ТВ «Один день с Денисом Черышевым!»