«Тамбов» в гостях одержал волевую победу над «Ростовом» Футболисты «Тамбова» переиграли «Ростов» в выездном матче 16-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:1.

Загрузка...

В составе ростовской команды голом отметился Бьорн Сигурдарсон (7-я минута). У тамбовского клуба отличились Георгий Мелкадзе (52) и Владимир Обухов (70).

После этой игры «Тамбов», одержавший третью кряду победу в чемпионате, набрал 17 очков и поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Ростов», потерпевший четвертое поражение в текущем сезоне, занимает второе место.

В следующем туре «Ростов» в гостях сыграет против «Динамо», а «Тамбов» на своем поле встретится с «Локомотивом».

Чемпионат России

16-й тур

«Ростов» – «Тамбов» – 1:2 (1:0)

Голы: Сигурдарсон, 7 – Мелкадзе, 53; Обухов, 70

«Ростов»: Бабурин, Хаджикадунич, Чернов, Сигурдссон, Козлов, Зайнутдинов, Ионов, Глебов, Байрамян, Сигурдарсон (Долгов, 77), Шомуродов

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе (Таказов, 86), Осипенко, Грицаенко, Тетрашвили, Карасев (Чуперка, 81), Килин, Мелкадзе (Хосонов, 78), Костюков, Рыбин, Обухов

Предупреждения: Осипенко (33), Костюков (41), Сигурдарсон (56), Хаджикадунич (60), Мелкадзе (64), Ойеволе (82)