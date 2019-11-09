Роналду может пропустить матч с «Миланом» из-за травмы Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не уверен, что португальский нападающий туринской команды Криштиану Роналду сможет выйти на поле в домашнем матче чемпионата Италии против «Милана».

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- Я до сих пор не знаю, будет ли он играть. Я точно знаю, что у него нет ничего серьезного, только небольшая боль в колене. Будем решать этот вопрос завтра утром, - приводит слова Сарри La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что встреча 12-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Миланом» состоится в ближайшее воскресенье. Игра пройдет в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус» и начнется в 22:45 по московскому времени.

На данный момент «Ювентус» с 29 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Милан», имея в активе 13 очков, занимает 13-е место.