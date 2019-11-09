Финал Лиги чемпионов-2024 может пройти в США По сообщениям зарубежных СМИ, финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США.

Загрузка...

В качестве места проведения финала рассматривается Нью-Йорк. УЕФА пока никак не комментирует подобные сообщения в прессе.

Однако стоит отметить, что многие европейские футбольные клубы уже не первый год выходят на североамериканский рынок, который приносит стабильную прибыль. В частности, проводят предсезонные турниры, товарищеские игры.

Добавим, что финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге, в 2022 и 2023 – Мюнхене и Лондоне соответственно.