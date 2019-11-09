Валерий Карпин: Проиграли мы «Тамбову» не из-за Карасева Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – о поражении в домашнем матче с «Тамбовом» (1:2).

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– Второй раз неудача с «Тамбовом»? Начали хорошо, но потом сами стали терять мячи на ровном месте, созданные моменты не забили. Судейство Карасева? Не комментирую, сами все видели. Проиграли мы не из-за Карасева, что тут комментировать, – рассказал специалист в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Ростов» потерпел четвертое поражение в текущем чемпионате России и с 30 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

В следующем туре ростовская команда на выезде встретится с «Динамо».