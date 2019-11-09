«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Гертой» и вышел на второе место в чемпионате

В составе берлинского клуба голами отметились Максимилиан Миттельштедт (32-я минута) и Дейви Зельке (90+2). У победителей отличились Тимо Вернер (38, 90+1), Марсель Забитцер (45+1), Кевин Кампль (87).
После этой игры «РБ Лейпциг» набрал 21 очко и вышел на второе место в турнирной таблице бундеслиги. «Герта», имея в активе 11 очков, занимает 12-ю строчку.
В следующем туре «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет против «Кельна», а «Герта» в гостях встретится с «Аугсбургом».
Добавим, что в параллельных матчах «Унион Берлин» в гостях обыграл «Майнц» со счетом 3:2, «Шальке» дома упустил победу над «Фортуной» (3:3), а «Падерборн» на своем поле уступил «Аугсбургу» (0:1).
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