«Тоттенхэм» не смог удержать победу в матче с «Шеффилд Юнайтед» Футболисты «Тоттенхэма» сыграли вничью с «Шеффилд Юнайтед» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии.

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Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля голом отметился Сон Хын Мин (58-я минута). У гостей отличился Джордж Балдок (78).

После этой игры «Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд Юнайтед», имея в активе 17 очков, расположился на пятой строчке в чемпионате.

В следующем туре «Шеффилд Юнайтед» на своем поле сыграет против «Манчестер Юнайтед», а «Тоттенхэм» в гостях сыграет против «Вест Хэма».

Добавим, что в параллельных матчах «Бернли» на своем поле разгромил «Вест Хэм» со счетом 3:0, «Ньюкасл» дома обыграл «Борнмут» (2:1), а «Эвертон» в гостях одержал победу над «Саутгемптоном» (2:1).