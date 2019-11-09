Виктор Булатов: Заметно, что Тедеско хорошо «подкован» теоретически Главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов – о наставнике «Спартака» Доменико Тедеско.

- Доменико сказал, что будет прислушиваться к моим рекомендациям относительно игроков «Спартака-2». У меня он оставил приятное впечатление. Коммуникабельный человек. Заметно, что хорошо «подкован» теоретически, - цитирует Булатова «Матч ТВ».

Напомним, Тедеско стал главным тренером «Спартака» 14 октября. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.