Валерий Карпин: Нельзя брать результат одной или двух игр и говорить, что все плохо Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин – о поражении в домашнем матче 16-го тура РПЛ с «Тамбовом» (1:2).

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- Сегодня и в обороне, и в нападении допустили ошибки. Нельзя брать результат одной или двух игр и говорить, что все плохо.

Была упущенная победа над «Краснодаром», сегодня провели хороший первый тайм. Ничего страшного не вижу, перерыв (на сборные) может и встряхнет игроков, - приводит слова Карпина «РИА Новости».

Напомним, что «Ростов» потерпел четвертое поражение в текущем чемпионате России и с 30 очками расположился на второй строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.

В следующем туре ростовская команда на выезде встретится с «Динамо».