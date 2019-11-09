«Валенсия» на своем поле обыграла «Гранаду» «Валенсия» одержала победу над «Гранадой» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

В составе победителей голами отметились Даниэль Васс (74-я минута) и Ферран Торрес (90+7).

Отметим, что российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускал эту встречу из-за травмы.

После этой игры «Валенсия» с 20 очками поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице примеры. «Гранада», имея в активе также 20 баллов, расположилась на шестом месте.

В следующем туре «Валенсия» в гостях сыграет против «Бетиса», а «Гранада» дома встретится с «Атлетико».