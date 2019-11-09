Голы Понсе и Бакаева принесли «Спартаку» победу над «Крыльями Советов» Футболисты «Спартака» обыграли «Крылья Советов» в домашнем матче 16-го тура российской премьер-лиги со счетом 2:0.

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В составе московской команды голами отметились нападающий Эсекьель Понсе (3-я минута) и полузащитник Зелимхан Бакаев (83, пен.).

Добавим, что на 71-й минуте встречи после просмотра видеоповтора с поля был удален сербский полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович, а на 82-й минуте красную карточку получил защитник самарской команды Максим Карпов.

Отметим, что на 83-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которая стала для него третьей в четырех матчах российской премьер-лиги.

После этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками занимают девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Урала», а «Крылья Советов» на выезде встретятся с ЦСКА.

Чемпионат России

16-й тур

«Спартак» – «Крылья Советов» – 2:0 (1:0)

Голы: Понсе, 3; Бакаев, 83 (пен.)

«Спартак»: Максименко, Жиго, Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Бакаев (Мирзов, 84), Зобнин, Умяров (Тил, 90), Понсе, Ларссон (Шюррле, 76).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Анюков, Лысцов (Радоньич, 63), Зиньковский, Мияйлович, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Карпов, Соболев (Гынсарь, 74).

Предупреждения: Бакаев (76), Крал (80).

Удаления: Мияйлович (71), Карпов (82).