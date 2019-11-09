Андрей Тихонов – о матче «Спартак» – «Крылья Советов»: Второй тайм даже не хотелось смотреть Бывший нападающий и тренер «Спартака» Андрей Тихонов – об игре красно-белых в домашнем матче с «Крыльями Советов» (2:0).

- Второй тайм даже не хотелось смотреть, нужно играть более агрессивно и держать мяч, когда у тебя на два человека больше. Болельщики могут радоваться игре, хорошим моментам, но хочется видеть более агрессивную игру, ведь самарцы дают играть, - рассказал Тихонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что самарская команда доигрывала эту встречу вдевятером - на 71-й минуте встречи с поля был удален сербский полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович, а на 82-й минуте красную карточку получил защитник самарской команды Максим Карпов.

После этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».