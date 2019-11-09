Евгений Ловчев: «Спартак» утратил уверенность в своих силах Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев – об игре красно-белых в домашнем матче с «Крыльями Советов» (2:0).

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- «Спартак» утратил уверенность в своих силах, они боятся, забив мяч, как бы что ни вышло. Во втором тайме игра выровнялась. У них нет уверенности и слаженности, - рассказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

После этой победы «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».