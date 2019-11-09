Павел Худяков: Ту зарплату, которую получает Мелкадзе, «Тамбов» никогда не потянет - Советский спорт
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09 ноября 2019 22:17Футбол

Павел Худяков: Ту зарплату, которую получает Мелкадзе, «Тамбов» никогда не потянет

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков – о бюджете команды.

- У нас один из самых маленьких бюджетов в российской премьер-лиге. Скажу больше, ту зарплату, которую получает Мелкадзе, мы никогда не потянем. Он же в аренде у нас, платим только часть зарплаты, большую же часть платит «Спартак». Если он скажет, что хочет остаться в «Тамбове», то мы будем только рады, сделаем максимальные условия для него, - приводит слова Худякова «РИА Новости».

Напомним, что Мелкадзе перешел в «Тамбов» на правах аренды до конца текущего сезона.

Добавим, что тамбовская команда одержала три победы в трех последних матчах российской премьер-лиги, обыграв поочередно «Уфу» (3:0), «Сочи» (2:1) и «Ростов» (2:1).

После 16 туров чемпионата «Тамбов» набрал 17 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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