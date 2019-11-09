Леонид Федун: Всех с победой. Победили – это хорошо Владелец «Спартака» Леонид Федун – о домашней победе красно-белых в матче против «Крыльев Советов» (2:0).

Новости СМИ2 - Всех с победой. Победили - это хорошо, - цитирует Федуна Sport24.ru. Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».