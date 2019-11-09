«ПСЖ» обыграл «Брест» благодаря голам Ди Марии и Икарди Футболисты «ПСЖ» одержали победу над «Брестом» в выездном матче 13-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Анхель Ди Мария (39-я минуту) и Мауро Икарди (85). У хозяев поля отличился Самуэль Грандсир (72).

После этой победы «ПСЖ» набрал 30 очков и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Брест», имея в активе 17 очков, расположился на девятом месте.

В следующем туре «ПСЖ» на своем поле сыграет против «Лилля», а «Брест» дома встретится с «Нантом».