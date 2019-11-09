Доменико Тедеско: Рады победе над «Крыльями Советов», мы ее заслужили Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – о победе в домашнем матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

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– Мы рады победе, мы ее заслужили, в последний раз мы побеждали дома уже очень давно. Связка Бакаев-Понсе? У нас много таких связок, Рома Зобнин с Бакаевым работал, все ребята сработали хорошо в целом, – рассказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».