Доменико Тедеско: Если дают карточки за то, что прыгаешь на эмоциях, футбол заканчивается Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – о победе в домашнем матче 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:0).

- Мы счастливы выиграть этот матч. Если не ошибаюсь, до этого «Спартак» не побеждал дома 5 или 6 игр. Можно было забивать еще. В первом тайме был пенальти, который нам не назначили. Во втором тайме ребятам пришлось немного тяжело, потому что «Крылья» владели мячом. Но мы взяли три очка.

- Не боитесь, что матч с «Зенитом» придется смотреть с трибуны? У вас третья картчока…

- Я ничего не боюсь! Если дают карточки за то, что прыгаешь на эмоциях, футбол заканчивается. Если бы в Германии было такое, я бы 10 матчей пропустил. Я выскочил на поле, но игра была остановлена. За что карточка? Не понимаю, - цитирует Тедеско Sport24.ru.

Напомним, что на 83-й минуте желтую карточку получил главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, которая стала для него третьей в четырех матчах российской премьер-лиги.

Добавим, что после этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».