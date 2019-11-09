«Интер» на своем поле одержал волевую победу над «Вероной» Футболисты «Интера» переиграли «Верону» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

У гостей голом отметился Валерио Верре (19-я минута, пен.) У миланской команды отличились Матиас Весино Фалеро (65) и Николо Барелла (83).

После этой игры «Интер» набрал 31 очко и вышел в лидеры турнирной таблицы серии А. «Верона», имея в активе 15 очков, занимает девятое место в чемпионате.

В следующем туре «Интер» в гостях сыграет против «Торино», а «Верона» на своем поле встретится с «Фиорентиной».