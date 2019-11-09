Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Эйбар»

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В составе мадридской команды голами отметились Карим Бензема (17-я и 29-я минуты), Серхио Рамос (20) и Федерико Вальверде (61).

После этой игры «Реал» набрал 25 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы испанской примеры. «Эйбар» с 15 очками занимает 15-е место.

В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Реал Сосьедада», а «Эйбар» дома встретится с «Алавесом».