Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Эйбар»

В составе мадридской команды голами отметились Карим Бензема (17-я и 29-я минуты), Серхио Рамос (20) и Федерико Вальверде (61).
После этой игры «Реал» набрал 25 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы испанской примеры. «Эйбар» с 15 очками занимает 15-е место.
В следующем туре «Реал» на своем поле сыграет против «Реал Сосьедада», а «Эйбар» дома встретится с «Алавесом».
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