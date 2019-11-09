«Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в чемпионате

В составе хозяев поля голами отметились Джейми Варди (68-я минута) и Джеймс Мэддисон (75).
После этой победу «Лестер» набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», имея в активе 17 очков, занимает шестую строчку.
В следующем матче «Арсенал» на своем поле сыграет против «Саутгемптона», а «Лестер» на выезде встретится с «Брайтоном».
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