«Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в чемпионате - Советский спорт
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09 ноября 2019 22:27Футбол

«Лестер» обыграл «Арсенал» и вышел на второе место в чемпионате

Футболисты «Лестера» переиграли «Арсенал» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.

В составе хозяев поля голами отметились Джейми Варди (68-я минута) и Джеймс Мэддисон (75).

После этой победу «Лестер» набрал 26 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал», имея в активе 17 очков, занимает шестую строчку.

В следующем матче «Арсенал» на своем поле сыграет против «Саутгемптона», а «Лестер» на выезде встретится с «Брайтоном».

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