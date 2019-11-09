«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» благодаря дублю Левандовски

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В составе мюнхенской команды голами отметились Роберт Левандовски (17-я и 76-я минуты) и Серж Гнабри (47), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник дортмундцев Матс Хуммельс (80).

После этой победы «Бавария» набрала 21 очко и поднялась на третье место в турнирной таблице бундеслиги. «Боруссия» с 19 очками расположилась на пятой строчке в чемпионате.

В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Фортуны», а «Боруссия» на своем поле примет «Падерборн 07».