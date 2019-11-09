«Бенфика» одержала волевую победу над «Санта-Кларой» Футболисты «Бенфики» обыграли «Санта-Клару» в гостевом матче 11-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:1.

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В составе лиссабонской команды голами отметились Карлос Винисиус (54-я минута) и Пицци (78). У команды из Понта-Делгада отличился Карлос Карвальо (17).

После этой победы «Бенфика», одержавшая восьмую победу в чемпионате кряду, набрала 30 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице примейры. В следующем туре лиссабонская команда сыграет на своем поле с «Маритиму».

Добавим, что «Бенфика» является соперником «Зенита» по группе G Лиги чемпионов. Первый матч между командами, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 3:1 в пользу российской команды. Ответная встреча состоится в Лиссабоне 10 декабря.