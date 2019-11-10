Доменико Тедеско: Воспользуемся паузой, чтобы уделить время индивидуальной работе с молодежью Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – о том, как красно-белые проведут время во время паузы на матчи национальных команд.

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- Мы воспользуемся ей, чтобы уделить время индивидуальной работе – в первую очередь, с молодежью. В таком плотном графике – можно сказать, «английском» – у нас не было на это времени, – цитирует Тедеско Sport24.ru.

Напомним, что сборная России сыграет с Бельгией (16 ноября) в Санкт-Петербурге и с Сан-Марино (19 ноября) в Серравалле.

Отметим, что российская команда уже обеспечила себе участие в финальном турнире Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах, в том числе Санкт-Петербурге.