Доменико Тедеско: Шюррле прекрасно себя чувствует и рвется в бой Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – о полузащитнике команды Андре Шюррле.

- Мы с Андре постоянно общаемся, он прекрасно себя чувствует и рвется в бой. На этой неделе он пропустил пару тренировок из-за травмы, поэтому не попал в стартовый состав. К тому же у нас есть Понсе и Ларссон, которые тоже неплохо сыграли, – цитирует Тедеско Sport24.ru.

Напомним, что Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды до конца сезона 2019/20. По окончании срока аренды у красно-белых будет право выкупа трансфера игрока у «Боруссии» (Дортмунд).

В текущем сезоне Шюррле провел десять матчей за «Спартак» в российской премьер-лиге, записав на свой счет один забитый мяч и две голевые передачи.