Доменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева

- Зелимхан - важный игрок для команды, это правда. Но в матче, который он пропустил, мы тоже создавали моменты. Могли забить Ларссон, Мельгарехо, Айртон… Так что «Спартак» может играть без Бакаева, – цитирует Тедеско Sport24.ru.
Напомним, что в текущем сезоне Бакаев провел 14 матчей за «Спартак» в российской премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и семь голевых передач.
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