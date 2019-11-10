Александр Бубнов: «Оренбург» лучше выглядит на фоне прямых конкурентов Футбольный эксперт Александр Бубнов – о матче 16-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Уфой».

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- В конце октября «Оренбург» отобрал очки у «Краснодара», в начале ноября «Уфа» - у «Локомотива». В таблице соперников разделяет всего одно очко, но «Оренбург» играет дома и лучше выглядит на фоне прямых конкурентов. Прогноз: 2:1, - передает слова Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.

После 15 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 17 баллами находится на 14-м месте.