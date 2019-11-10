Леонарду Жардим: Головин работает над собой и продолжает прогрессировать Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим – об игре российского полузащитника Александра Головина.

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- Головин прогрессирует на тактическом уровне, но также должен стать лучше в завершении атак. Даже если он забил в матче с «Дижоном», он мог с легкостью мог отправить в ворота еще один или два мяча. Но он работает над собой, он молодой игрок, который продолжает прогрессировать, и мы очень на него рассчитываем, - приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Напомним, что в субботу, 9 ноября, «Монако» на своем поле обыграл «Дижон» в матче чемпионата Франции со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече на свой счет записал Головин.