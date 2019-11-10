«Оренбург» - «Уфа». Составы команд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 ноября 2019 11:07Футбол

«Оренбург» - «Уфа». Составы команд

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура российской премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Алиев, Емельянов, Фольмер, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.

После 15 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 17 баллами находится на 14-м месте.

Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Дмитрий Кудряшов: Ковалев ничего опасного для Альвареса не сделал Российский боксер первого тяжелого веса (90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи, в которой россиянин Сергей Ковалев проиграл титул чемпиона в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBO мексиканцу Саулю Альваресу. 03.11.2019 11:15 Бокс Усачев Владислав
Доменико Тедеско: Я немного подзабыл про лимит, но пока память меня не подводит Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско накануне матча 16-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» поделился последними новостями. 08.11.2019 23:00 Футбол Григорьевская Юлия
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается Денис Лебедев: У Альвареса неиссякаемый заряд энергии, он может победить любого соперника
Алексей Кудашов: Приглашение в сборную – всегда неожиданность Главный тренер сборной России по хоккею об игроках Кубка Карьяла, проблемах в обороне и подготовке к чемпионату мира. 09.11.2019 09:30 Хоккей Кузютина Елена
Момент истины для Туктамышевой. Чего ждать от китайского этапа Гран-при В пятницу в Чунцине стартует вторая половина отборочной серии Гран-при-2019. Теперь борьба за места в финале обострится до предела и пойдет без права на ошибку. 07.11.2019 20:30 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Даниил Медведев: Мы, русские, все колючие Нечасто бывает, чтобы российские спортсмены оказывались на обложках топовых иностранных изданий. Накануне парижского турнира серии «Мастерс» французская L'Equipe вышла с заголовком на первой полосе «Царь родился» и с интервью с Даниилом Медведевым внутри. 28.10.2019 20:15 Теннис Туманов Дмитрий
Все будет против Ковалева. Что ждать от боя с «Канело»? «Советский спорт» – о главном поединке в жизни российского боксера. 31.10.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
11:55 Футбол Болельщики «Аль-Садда» недовольны Хави
11:50 Хоккей Андрей Козырев: Еще не до конца осознали, что произошло
11:49 Футбол «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике
11:47 Футбол Леонид Федун: Скорее всего, «Спартак» откажется от участия в турнире Florida Cup
11:32 Хоккей Все голы юниорской сборной России в победном финале Мирового кубка вызова (видео)
11:22 Футбол «Спартак» может пропустить международный турнир Florida Cup
11:07 Футбол «Оренбург» - «Уфа». Составы команд
10:53 Футбол Леонарду Жардим: Головин работает над собой и продолжает прогрессировать
10:37 Футбол Александр Бубнов: «Оренбург» лучше выглядит на фоне прямых конкурентов
10:22 Хоккей Гол Барбашева помог «Сент-Луис» обыграть в овертайме «Калгари»
10:13 Футбол Доменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева
09:59 Футбол Доменико Тедеско: Шюррле прекрасно себя чувствует и рвется в бой
09:47 ММА Вице-президент UFC: Мы не можем влиять на то, что говорят наши спортсмены
09:36 Футбол Доменико Тедеско: Воспользуемся паузой, чтобы уделить время индивидуальной работе с молодежью
09:21 ММА Александр Волков: Немного эмоционально перегорел, потому что долго не дрался
09:07 Футбол «Индепендьенте дель Валье» обыграл «Колон» и впервые в своей истории выиграл Южноамериканский кубок
08:58 Хоккей «Оттава» взяла верх над «Каролиной», Наместников и Свечников отметились голами
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array