«Оренбург» - «Уфа». Составы команд Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Уфы» на матч 16-го тура российской премьер-лиги.

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.

Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.

Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Алиев, Емельянов, Фольмер, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.

Напомним, что встреча состоится сегодня в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.

После 15 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 17 баллами находится на 14-м месте.