«Оренбург» - «Уфа». Составы команд

«Оренбург»: Климович, Малых, Терехов, Зотов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш, Рогич, Деспотович, Фамейе.
Запасные: Довбня, Сиваков, Шахов, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Черных, Шкофлек, Чуканов, Галаджан.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Кротов, Фомин, Голубев, Карп, Козлов.
Запасные: Шафинский, Аликин, Никитин, Алиев, Емельянов, Фольмер, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар.
Напомним, что встреча состоится сегодня в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 11:30 по московскому времени.
После 15 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» с 17 баллами находится на 14-м месте.