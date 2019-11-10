«Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике

По данным Daily Mail, спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи провел переговоры с экс-наставником сборной Испании Луисом Энрике, обговорив возможное подписание контракта.
Нынешний главный тренер «канониров» Унаи Эмери находится под огромным давлением после того, как в субботу «Арсенал» проиграл «Лестеру» со счетом 0:2.
«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков.
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