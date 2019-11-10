Болельщики «Аль-Садда» недовольны Хави - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 ноября 2019 11:55ФутболСоловьев Павел

Болельщики «Аль-Садда» недовольны Хави

Главный тренер «Аль-Садда» Хави попал в опалу болельщиков команды.

Как сообщает Marca, фанаты команды были недовольны последним результатом «Аль-Садда» против «Катара». Во время матча болельщики скандировали «Хави, вон!». Встреча завершилась поражением подопечных Хави со счетом 0:3.

«Аль-Садд» является действующим чемпионом Катара. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения.

Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Даниил Медведев: Я по-прежнему уверен в своей игре Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP
«Спартак» – «Крылья Советов» – 2:0. Как это было Следите за матчем вместе с «Советским спортом». 09.11.2019 19:30 Футбол
Роман Ротенберг: Перенимаем опыт Черчесова – его подход очень интересен Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг планах и перспективах развития хоккея России 10.11.2019 09:00 Хоккей Кузютина Елена
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Бетербиев планирует провести защиту титула в Монреале Бивол надеется провести бой с Альваресом Сергей Ковалев: Жизнь продолжается
Составит ли Хачанов компанию Медведеву в Лондоне? Три интриги парижского «Мастерса» В понедельник в Париже стартовал предпоследний в сезоне турнир ATP. Три россиянина поборются за титул. «Советский спорт» – об основных интригах французского «Мастерса». 28.10.2019 19:00 Теннис Мысин Николай
Мешков «Крылья» подрезал. Бакаев – приземлил «Спартак» дома сумел обыграть самарцев, заканчивавших встречу вдевятером после двух удалений. Но красно-белые победили по делу – в первую очередь, благодаря вдохновенной игре Зелимхана Бакаева. 09.11.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
ЦСКА набрал первое очко в еврокубках. Но шансы на плей-офф – лишь математические В столице Венгрии армейцы играли неплохо, но расточительность Чалова лишила их надежды на победу. 08.11.2019 01:00 Футбол Зибрак Артем
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Щербакова – в финале Гран-при. Туктамышеву не пустили судьи На турнире в Китае Анна Щербакова одержала уверенную победу и вышла в финал Гран-при. Елизавета Туктамышева в борьбе за серебро уступила японке Сатоко Мияхаре. 09.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сергей Шахрай: Впечатление, что арбитры начали охоту на российских фигуристок Наш обозреватель Сергей Шахрай – о короткой программе на этапе Гран-при в Китае. 08.11.2019 19:43 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
12:23 Футбол Левандовски побил рекорд Герда Мюллера
12:19 ММА Хабиб Нурмагомедов поддержал двоюродного брата после поражения на турнире в Москве
12:04 ММА Вице-президент UFC: Бонусы по 50 тысяч долларов за «Бой вечера» получат Магомедшарипов и Кэттер
12:02 Биатлон Украинская биатлонистка раскритиковала российскую систему подготовки
11:55 Футбол Болельщики «Аль-Садда» недовольны Хави
11:50 Хоккей Андрей Козырев: Еще не до конца осознали, что произошло
11:49 Футбол «Арсенал» провел переговоры с Луисом Энрике
11:47 Футбол Леонид Федун: Скорее всего, «Спартак» откажется от участия в турнире Florida Cup
11:32 Хоккей Все голы юниорской сборной России в победном финале Мирового кубка вызова (видео)
11:22 Футбол «Спартак» может пропустить международный турнир Florida Cup
11:07 Футбол «Оренбург» - «Уфа». Составы команд
10:53 Футбол Леонарду Жардим: Головин работает над собой и продолжает прогрессировать
10:37 Футбол Александр Бубнов: «Оренбург» лучше выглядит на фоне прямых конкурентов
10:22 Хоккей Гол Барбашева помог «Сент-Луис» обыграть в овертайме «Калгари»
10:13 Футбол Доменико Тедеско: «Спартак» может играть без Бакаева
09:59 Футбол Доменико Тедеско: Шюррле прекрасно себя чувствует и рвется в бой
09:47 ММА Вице-президент UFC: Мы не можем влиять на то, что говорят наши спортсмены
09:36 Футбол Доменико Тедеско: Воспользуемся паузой, чтобы уделить время индивидуальной работе с молодежью
09:21 ММА Александр Волков: Немного эмоционально перегорел, потому что долго не дрался
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array