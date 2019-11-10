Болельщики «Аль-Садда» недовольны Хави Главный тренер «Аль-Садда» Хави попал в опалу болельщиков команды.

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Как сообщает Marca, фанаты команды были недовольны последним результатом «Аль-Садда» против «Катара». Во время матча болельщики скандировали «Хави, вон!». Встреча завершилась поражением подопечных Хави со счетом 0:3.

«Аль-Садд» является действующим чемпионом Катара. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения.