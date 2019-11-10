Алексей Померко: Матч с ЦСКА — лучший шанс начать все с чистого листа Полузащитник «Сочи» Алексей Померко – о предстоящем матче с ЦСКА.

Загрузка...

— Появились слухи, что встреча с ЦСКА станет решающей в судьбе главного тренера «Сочи» Александра Точилина. Эта информация внутри команды ходит?

— Не сказал бы, что такие слухи ходят. Да, мы читаем то, что пишут в прессе, но мы сконцентрированы лишь на подготовке и самом футболе, стараемся ни на что не отвлекаться. Хотим отнять очки у ЦСКА.

— Матч с ЦСКА — лучший шанс начать все с чистого листа? Тут ведь уже стартует второй круг чемпионата.

— Да, конечно. У нас в этом году осталось всего четыре встречи, надо взять максимум очков, если мы хотим начать менять все к лучшему, —передает слова хавбека News.ru.