«Барселона» потеряла Семеду на пять недель Защитник «Барселоны» Нелсон Семеду угодил в лазарет команды.

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Как сообщает официальный сайт «Барселоны», Семеду получил травму в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» и пропустит около пяти недель.

Португалец повредился на 23-й минуте поединка, после чего был заменен на Серхио Бускетса.

Игра завершилась победой каталонцев со счетом 4:1.

25-летний Семеду в текущем сезоне в составе «Барселоны» провел 12 матчей.