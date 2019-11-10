Задержанных в Будапеште болельщиков ЦСКА сегодня должны выпустить из тюрьмы

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште произошли столкновения болельщиков команд. Несколько российских фанатов были задержаны, двое из которых до сих пор остаются под арестом.
- Сегодня должны будут выпустить из тюрьмы. Об этом нам приходило два официальных письма из полиции Будапешта, - цитируют представителя посольства РИА Новости.
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