Задержанных в Будапеште болельщиков ЦСКА сегодня должны выпустить из тюрьмы Полиция Будапешта планирует сегодня освободить двух россиян.

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште произошли столкновения болельщиков команд. Несколько российских фанатов были задержаны, двое из которых до сих пор остаются под арестом.

- Сегодня должны будут выпустить из тюрьмы. Об этом нам приходило два официальных письма из полиции Будапешта, - цитируют представителя посольства РИА Новости.