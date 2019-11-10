Задержанных в Будапеште болельщиков ЦСКА сегодня должны выпустить из тюрьмы - Советский спорт
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10 ноября 2019 12:53ФутболСоловьев Павел

Задержанных в Будапеште болельщиков ЦСКА сегодня должны выпустить из тюрьмы

Полиция Будапешта планирует сегодня освободить двух россиян.

Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы «Ференцварош» — ЦСКА в Будапеште произошли столкновения болельщиков команд. Несколько российских фанатов были задержаны, двое из которых до сих пор остаются под арестом.

- Сегодня должны будут выпустить из тюрьмы. Об этом нам приходило два официальных письма из полиции Будапешта, - цитируют представителя посольства РИА Новости.

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