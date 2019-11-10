Арсенал» - «Зенит»: Стартовые составы команд

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Довбня, Володько, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Аджоев, Тудорие.
«Зенит»: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Жирков, Оздоев, Ерохин, Барриос, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Осорио, Шатов, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер, Дриусси.
Встреча состоится сегодня на стадионе «Арсенал» в Туле и начнется в 14:00 по московскому времени.