Тони Адамс: Очень легко винить одного Эмери Легендарный защитник «Арсенала» Тони Адамс прокомментировал работу тренера Унаи Эмери, находящегося на грани увольнения из лондонского клуба.

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В шести последних турах чемпионата Англии «Арсенал» одержал лишь одну победу, и после вчерашнего поражения «канониров» от «Лестера» (0:2 в гостях) появилась информация о скором увольнении главного тренера Унаи Эмери. По данным Daily Mail, спортивный директор «Арсенала» Рауль Санллехи уже ведет переговоры с бывшим тренером «Барселоны» и сборной Испании Луисом Энрике.

В то же время бывший капитан «Арсенала» Тони Адамс не считает, что смена тренера решит все проблемы команды.

«Комплектование состава в последние несколько лет было неумелым. Главный тренер должен рвать на голове волосы. Очень легко винить одного Эмери, но он делает все что только возможно, с тем материалом, который у него есть. Существуют гораздо более серьезные проблемы, чем работа тренера. Озил, например, должен быть вишенкой на торте, вот только у «Арсенала» нет этого самого торта», – заявил Адамс в эфире британского телеканала Sky Sport, выступая в роли эксперта.

В данный момент «Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 17 очков после 12 матчей.