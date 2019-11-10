«Оренбург» на своем поле не смог обыграть «Уфу» Футболисты «Оренбурга» сыграли вничью с «Уфой» в домашнем матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Оренбург» набрал 19 очков и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа», имея в активе 18 очков, расположилась на десятом месте.

В следующем туре «Оренбург» дома сыграет против «Ахмата», а «Уфа» на своем поле примет «Сочи».