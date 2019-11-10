Холанд готов к переходу в «Ювентус»

Итальянские СМИ сообщают, что 19-летний форвард «Зальцбурга» и сборной Норвегии Эрлинг Бреут Холанд в июне следующего года может перейти в туринский клуб.
По информации Calciomercato, «Ювентус» был заинтересован в юном норвежце еще 18 месяцев назад, но по каким-то причинам трансфер не был оформлен. В данный момент Холанд открыт к переговорам, однако теперь боссам «Старой синьоры» придется заплатить гораздо больше. После семи голов в четырех матчах в составе «Зальцбурга» в Лиге чемпионов трансферная стоимость Холанда выросла до 65 млн евро.
Холанд забил соперникам «красных быков» в каждом из четырех матчей группового турнира Лиги чемпионов, сделав соответственно хет-трик и дубль в домашних матчах против «Генка» (6:2) и «Наполи» (2:3).
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