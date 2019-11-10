Андрей Червиченко: Мешков решил, что негоже «Спартаку» не выигрывать у «Крыльев Советов» Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко – о матче красно-белых с «Крыльями Советов» (2:0).

- В первой половине играли ничего, было на что посмотреть, а во втором тайме уже подсели. Плюс после 70-й минуты начал солировать Мешков, что не очень хорошо. Было видно, что «Крылья» уже готовы забить, но рефери решил, что негоже «Спартаку» не выигрывать этот матч. Делал для этого все возможное, - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Напомним, что самарская команда доигрывала эту встречу вдевятером - на 71-й минуте встречи с поля был удален сербский полузащитник «Крыльев Советов» Срджан Мияйлович, а на 82-й минуте красную карточку получил защитник самарской команды Максим Карпов.

После этой игры «Спартак» набрал 21 очко и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Урала».