Хосеп Гвардиола: Не чувствую, что «Манчестер Сити» аутсайдер в игре против «Ливерпуля» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает, что его команда является аутсайдером на фоне «Ливерпуля».

«Я никогда не готовился к игре, ощущая себя аутсайдером и чувствовал, что не планирую побеждать. Я никогда этого не чувствовал. Но, конечно, они на шесть очков впереди, и они фантастически играли весь сезон, у нас много проблем с травмами на некоторых позициях.

Я не собираюсь ставить автобус на «Энфилде», думая, что проиграю. Этого никогда не случалось в моей карьере.

У меня всегда было чувство, что если мы будем делать то, что планируем, у нас будет шанс победить», — цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится в воскресенье 10 ноября на «Энфилде». Встреча начнется в 19:30 (мск).