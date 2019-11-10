«Бавария» перенесла операцию Левандовски Польский форвард будет прооперирован во время зимней паузы в чемпионате Германии.

Проблемы с паховыми кольцами не мешают бомбардиру «Баварии» показывать великолепную результативность. В 11 турах чемпионата бундеслиги Левандовски забил 11 мячей в 16 матчах, побив рекорд скорострельности Герда Мюллера, установленный великим немецким нападающим более полувека назад.

Находясь в великолепной форме, Роберт решил повременить с операцией, и хирургическое вмешательство перенесли на конец декабря, чтобы у Левандовски была возможность спокойно восстановиться к возобновлению немецкого сезона 19 января.

«Решение о том, когда провести операцию, принимал сам Роберт», – заявил исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Ханс-Дитер Флик.