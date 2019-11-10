«Краснодар» переиграл «Локомотив» в матче молодежного первенства «Краснодар» обыграл «Локомотив» в выездном матче 16-го тура молодежного первенства со счетом 2:1.

В составе краснодарской команды голами отметились Леон Сабуа (5-я минута) и Ираклий Манелов (58). У московского клуба отличился Николай Титков (47).

Добавим, что матч основных составов команд состоится в воскресенье в Москве. Начало встречи в 19:00 мск.